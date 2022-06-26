Им оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии на Николаевщине.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что утренние взрывы в городе - это уничтожение вражеского беспилотника.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Сегодня утром в Николаеве раздавались взрывы. Как сообщили в Военной комендатуре обороны города, наши защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. Им оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии на Николаевщине", - сообщил он.

Напомним, что 25 июня оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сарна Ровенской области, после спасательно-поисковых работ обнаружены четыре жертвы.

Утром 26 июня россияне обстреляли Шевченковский район города Киев, под завалами остаются люди, жертв госпитализировали. ГСЧС работают над ликвидацией пожара многоэтажки и над эвакуацией населения.

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