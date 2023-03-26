В Альянсе подчеркнули, что Россия постоянно нарушает свои обязательства.

В НАТО назвали усиление ядерной риторики России "опасной и безответственной".

Пресс-представитель организации заявил, что "Альянс будет бдительным" и "внимательно следит за ситуацией", сообщает Reuters.

"Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою", – добавил он.

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По словам чиновника, заявление Кремля о якобы совместном использовании ядерного оружия членами НАТО является "вполне безосновательным". Он подчеркнул, что союзники по Альянсу действуют в полном соответствии с международными обязательствами. В то же время Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, а недавно вообще приостановила участие в договоре о СНО.

Ядерное оружие в Беларуси - что известно

25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

По его словам, Лукашенко уже долгое время просил его разместить такое оружие в стране и до 1 июля там должно завершиться строительство соответствующего хранилища. Сейчас на территории Беларуси также размещено 10 самолетов, которые способны нести такие боеприпасы.

По мнению аналитиков ISW, Путин, предположительно, пообещал Лукашенко разместить на территории Беларуси ядерное оружие еще до полномасштабной войны в Украине.

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