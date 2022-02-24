Оккупанты утверждают, что проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине продолжается.

Российские военные выполнили поставленные им на сегодня боевые задачи.

Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает российское агентсво "ТАСС".

"Все поставленные перед группировками войск ВС РФ на день задачи выполнены успешно", - сказал Конашенков.

По его словам, в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" Вооруженных сил Украины.

Он также заявил, что продолжается проведение "специальной военной операции", а боевики "ЛДНР" продвинулись на 6-8 км в глубину.

Кроме того, по словам Конашенкова, с помощью рейдовых отрядов и воздушного десанта россияне обеспечили выход своих войск к городу Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никому не удастся убедить или заставить украинцев отдать свою свободу, независимость и суверенитет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к боевым побратимам и поблагодарил за оборону страны.

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев".

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь

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