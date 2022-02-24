Президент Владимир Зеленский отмечает, что никому не удастся убедить или заставить украинцев отдать свою свободу, независимость и суверенитет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время брифинга.

"Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но похоже, что российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000-го года, может быть сейчас просто сожжено в прямом эфире, на глазах всего мира", - отметил Зеленский.