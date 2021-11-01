Ранее американское издание обнародовало тревожные данные о действиях россиян неподалеку от границы с Украиной.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова на ICTV", комментируя недавние сообщения издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники о том, что на границе с Украиной Россия концентрирует большие скопления своих войск.

По словам Маляр, военная разведка постоянно ведет наблюдение за действиями войск страны-агрессора, в частности, следит за количественным изменением, за перемещением этих войск и за их приближением к государственной границе.

"И когда появляется информация в прессе или социальных медиа, чтобы люди не думали, что это впервые она появляется, сначала она появляется у военной разведки и у военно-политического руководства страны, которое вовремя получает эту информацию и может принимать решения вовремя. То есть никто не должен думать, что не проинформировано руководство о том, что происходит на границе", - отметила она.

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Заместитель министра добавила, что по состоянию на 1 ноября разведка не фиксирует значительного перемещения войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

"Происходящее трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений", - пояснила Маляр.

Она уточнила, что Минобороны постоянно фиксирует, как накануне важных политических встреч или событий возникают информационные провокации и действуют российские информационно-психологические операции.

"И поэтому бесконечно происходит распространение информации, которая не соответствует действительности. Мы стараемся вовремя реагировать и ее опровергать", - добавила она.

На днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих. "Чем заняты российские войска собираются у границы с Украиной, неясно", - отмечает издание.

Впоследствии в отечественном Минобороны опровергли эту информацию.

Автор: Антонина Доломанжи