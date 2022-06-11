Они вступили в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Министерстве обороны Украины рассказали о семье, в которой трое мужчин защищают страну в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице Минобороны в социальной сети Facebook.

"Отец с сыновьями бок о бок уничтожают рашистов в рядах ВСУ", - говорится в сообщении.

"Вьюн" и "Чечен" пошли защищать страну с началом полномасштабного вторжения РФ. Их отец решил присоединиться к ним на фронте.

"Сыновья воюют, а я что буду дома отлеживаться? Отцу без сыновей нельзя. Украина - моя Родина. Ни одной рашистской твари не позволено сюда заходить!"- рассказал мужчина.

Отмечается, что защитники воюют в составе 68-й отдельной егерской бригады.

Как писал УНИАН, сестра "азовца" с позывным "Орест" рассказала, как брат вышел на связь после эвакуации с металлургического завода "Азовсталь".

Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины рассказали, как один из бойцов нашел себе четвероногого помощника во время боев на Киевском направлении.

Также сообщалось, что в Запорожье из роддома встретили жену с сыном погибшего "азовца", которая потеряла на войне маму, брата и мужа.

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