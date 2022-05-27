Его назвали в честь немецкого гранатомета "Panzerfaust".

В Национальной гвардии Украины рассказали, как один из бойцов нашел себе четвероногого помощника во время боев на Киевском направлении.

История опубликована на странице Нацгвардии в Facebook.

Боец с позывным Игнат защищает страну с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Во время одного из обстрелов он встретил немецкую овчарку Фауст. Теперь пес всегда с воинами. Он подает им сигнал, когда видит чужого.

"Это было в конце марта, когда я вместе со своими собратьями выполнял боевые задачи по защите Родины на Киевщине. К нам во время обстрелов прыгнул в окоп пес, он был очень напуган. После этого песик постоянно с нами, даже когда я иду на позицию Фауст у меня, когда передвигаемся на бронетехнике он также сверху со всеми", - рассказал он.

Фауста назвали в честь немецкого одноразового гранатомета времен Второй мировой войны "Panzerfaust".

Ранее сообщалось, что на Николаевщине служебный пес оккупантов "перешел" на сторону Украины. Он учит команды украинском и знает их почти в совершенстве.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области пограничники "приняли" на службу бездомную собаку. Ее назвали Терминатор из-за гетерохромии.

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