Агрессор все еще стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников прокомментировал потери вражеских войск и назвал количество раненых оккупантов в Украине.

Об этом он рассказал во время встречи с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС во главе с исполняющим обязанности руководителя комитета Бундестага по иностранным делам г-ном Томасом Ерндлем во время их визита в Киев.

"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Также ставит задачу по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокированию морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы оборонять все потенциально угрожающие направления, – отметил Резников.

Также министр обороны подчеркнул, что "сохранять лицо" Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага, – призвал Резников.

Напомним, РФ потеряла на Змеином и в окружающих водах техники на $915 миллионов. Оккупанты захватили остров в первый день войны и оставили его, не выдержав ударов ВСУ.

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