Британские разведчики отметили проблемы в поставке боеприпасов российским оккупантам.

Проблемы армии Российской Федерации в Украине не были решены. На этом фоне происходят увольнения генералов.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что одним из примеров является увольнение заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, который восемь месяцев руководил военной логистикой. Отмечается, что увольнение Мизинцева хоть сразу и не подтвердили, но просочившаяся информация подчеркивает, что проблемы РФ с логистикой остается основной.

При этом у российских оккупантов не хватает боеприпасов для успеха в наступлении, из-за чего возникают внутренние разногласия, в первую очередь между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер".

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"Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не справляется с требованиями военного времени. В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попали под перекрестный огонь", - указано в сообщени.

Генералопад в России - что известно

27 апреля появилась информация об увольнении генерал-полковника Михаила Мизинцева, которого называют "мариупольским мясником". На на его место назначили заместителя главы Росгвардии Алексея Кузьменкова.

При этом в Институте изучения войны указали, что увольнения военного руководства РФ - ответ на рост среди российского населения опасения относительно контрнаступления ВСУ.

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