В США не поддерживают идею президента Бразилии Лулы Да Силвы о создании группы стран для переговоров о мире в Украине. Он выступил с идеей, чтобы в эту группу стран вошли Китай, Индия и, может быть, еще какие-то государства.
Но принимать решение о том, уместны ли переговоры с РФ, должен президент Украины Владимр Зеленский. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент Зеленский действительно должен определить, уместны ли переговоры и, конечно же, при каких обстоятельствах. Как неоднократно говорил президент Байден: "Ничего об Украине без Украины"", - сказал Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что все бы хотели, чтобы война закончилась прямо сейчас, даже без необходимости вести переговоры. Но российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует реальной готовности даже к тому, чтобы сесть за стол переговоров.
"Не похоже, что это произойдет в ближайшем будущем, поскольку Путин только за последние 24 часа направил еще десятки крылатых ракет по гражданским целям в Украине", - отметил Кирби.
Поэтому, сказал Кирби, США продолжат поддерживать Украину и помогать нашей стране достигать успехов на поле боя, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры.
"США будут поддерживать Украину, чтобы она могла достичь успеха на поле боя и чтобы, если и когда президент Зеленский решит, что пришло время вести переговоры и сесть за стол, чтобы решить этот вопрос дипломатически, он мог сделать это при максимально сильной позиции, такой, которая станет весомой в переговорах", - подчеркнул Кирби.
Война в Украине - позиция Бразилии
Как сообщал УНИАН, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии продать боеприпасы для танков Leopard, которые Берлин пообещал передать Украине. По словам чиновников, знакомых с ходом совещания, Германия обещала заплатить за боеприпасы 25 миллионов реалов. Однако лидер Бразилии решил отклонить запрос Германии, аргументируя это тем, что не следует провоцировать Россию.
Напомним, Бразилия не присоединилась к санкциям против России, которые были введены из-за ее агрессии против Украины. В июле прошлого года Владимир Зеленский призвал Бразилию поддержать санкции против РФ.