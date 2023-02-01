Биньямин Нетаньяху передумал и уже хочет помочь в налаживании диалога между Украиной и Россией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, если ему поступит такое предложение. Об этом он заявил в интервью CNN.

По словам Нетаньяху, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину к нему обращались с неофициальным предложением стать посредником. Однако тогда он решил отказаться, поскольку был лидером израильской оппозиции, а не главой правительства.

Нетаньяху отметил, что сейчас он готов рассмотреть предложение о роли посредника, если для этого будет выбрано "подходящее время и правильные обстоятельства".

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"Если меня попросят все соответствующие стороны, я конечно рассмотрю это, но я не настаиваю", – сказал израильский премьер.

Война в Украине – позиция Израиля

В октябре прошлого года Израиль официально отказался поставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами, несмотря на многочисленные просьбы со стороны Киева.

В начале января новый глава МИД Израиль Эли Коэн анонсировал, что его страна изменит свою политику по отношению к Украине.

На днях посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью прессе признался, что его страна помогает Украине значительно больше, чем это сообщается публично.

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