Оккупанты подтвердили, что в городе было громко.

В ночь на среду, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы.

Об этом сообщаются местные Telegram-каналы. "РИА-Мелитополь" отмечает, что сирена раздавалась с южной стороны города. Впоследствии они добавили, что громко также было в пгт Терпенье и Михайловка Запорожской области. В самом городе фиксировали работу российской противовоздушной обороны.

Между тем представитель российских оккупантов на территории Запорожской области Владислав Рогов сообщил, что прогремело шесть взрывов.

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"В Мелитополе громко. В городе прогремела серия взрывов. Сейчас речь идет о шести взрывах. Подробности позже", - написал оккупант.

Мелитополь в оккупации: последние новости

Ранее городской голова оккупированного города рассказал, что во время мятежа в России украинские спецслужбы получили большое количество звонков и запросов от коллаборантов, которые хотели "сотрудничать" с ними.

Также сообщалось, что в районе Мелитополя российские подразделения выводят из тыловых мест дислокации на передовую.

Известно, что украинские силы систематически наносят удары по технике и позициям российских оккупантов. Недавно мэр сообщал о "прилетах" по районам концентрации их техники и живой силы.

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