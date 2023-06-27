На фоне украинского контрнаступления противник уже задействует те подразделения, которые отсиживались в тылу.

Оккупанты выводят свои подразделения с мест дислокации в тылу и перебрасывают их на передовую. Такая ситуация сейчас наблюдается в ряде сел под Мелитополем, пишет телеграм-канал "РИА Мелитополь".

Так, по сообщениям местных жителей, заметно уменьшилось количество российских военных в селе Михайловка, расположенном в 50 километрах от Мелитополя.

"На нашей улице в дома приезжают только офицеры в легковых авто, чтобы переночевать. А того массового движения рашистов по улице, которое было раньше, уже нет. Говорят, что их куда-то в горячие точки перебрасывают", – рассказали жители села.

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По словам селян, оккупанты размещают свое оружие прямо в огородах людей на краю поселка.

В селе Веселое Мелитопольского района тоже наблюдается массовый исход оккупантов. Базировавшихся здесь росгвардейцев отправили, как говорят, куда-то на позиции. Сейчас они появляются в селе только ночью, чтобы переночевать в домах местных жителей, а рано утром уезжают.

"Сняли вояк и с передвижных блокпостов на въезде в поселок Мирное. Уже полторы недели нет проверок", – пишет издание.

Ситуация на оккупированном юге

Российские войска переправляют свою технику из оккупированного Крыма на левый берег Херсонской области. По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, также усилилась волна мародерств.

По некоторым данным, оккупанты привезли мобильный крематорий в район, пострадавший от наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Захватчики сжигают тела погибших, даже не пытаясь установить личности погибших.

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