Иван Федоров акцентировал, что органы местного самоуправления и украинские спецслужбы, получили наибольшее количество звонков от коллаборантов и предателей за последний год.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как на вчерашней бунт в России отреагировали коллаборанты и предатели на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Обычно они наблюдают с напряжением. Такого количества звонков от коллаборантов и предателей, которые находятся на временно оккупированной территории, ни наши спецслужбы, ни наши органы местного самоуправления не видели за последний почти год. Они массово звонили, пытались найти возможность сотрудничества и мы сразу увидели, кто готов к этому, а кто не готов", - акцентировал Федоров в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что также за последние два дня, среди коллаборантов и предателей на временно оккупированной территории наблюдается тенденция на поиск возможных путей для спасения. Особенно сложным это стало вследствие событий на Чонгаре, "когда один из мостов "устал".

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"Именно в этот день был перекрыт трафик легкового транспорта по пункту пропуска Чонгар и существенно ограничен по пункту пропуска Армянск, который там был. Поэтому, с одной стороны это существенно усложнит переброску военного вооружения из временно оккупированного Крыма на временно оккупированную территорию Крымской и Херсонской областей. А с другой стороны, это точно разочарует коллаборантов и предателей, которые находятся на нашей временно оккупированной земле. Они надеялись, как только ВСУ заходят в Молочанск, Токмак, Васильевку, у них еще будет время сбежать, а теперь, кажется, у них такого времени нет", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что коллаборанты и предатели нужны российским захватчикам на временно оккупированной территории в качестве живого ресурса, как "пушечное мясо и живой щит", на фоне продвижения украинских Сил обороны.

"Их не выпускают. Мы знаем пример, на прошлой неделе один из коллаборантов-полицейских пытался выехать с временно оккупированной территории Запорожской области, но его не выпустили. Это явный признак того, что их будут держать и использовать, как пушечное мясо. И отправлять или на линию фронта, или просто сдавать их нашим военным. Поэтому, для всех коллаборантов, как и для рашистов, есть уникальное предложение от нашего управления разведки - сдаваться в плен. Это гарантия сохранения их жизни", - отметил Федоров.

Мэр Мелитополя подытожил, что попытка мятежа в России и усложнение логистики из-за поврежденного Чонгарского моста, еще больше нагнетают панические настроения на коллаборантов и предателей на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Многие из них надеются на то, что они смогут договориться с украинской властью. Но, они никак не могут понять, что наше государство за последние полтора года существенно изменилось. И точно подход к предателям и коллаборантам он однозначен", - констатировал Федоров.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня 2023 года официально подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. В Минобороны Украины отмечали, что по состоянию на 12 июня, за неделю были освобождены семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом направлениях.

22 июня из-за утреннего "хлопка" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области у оккупантов была паника и суета, по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова раздалось по меньшей мере 8 громких взрывов, а "прилеты" произошли по районам концентрации вражеской техники и живой силы на севере города.

Кроме того, в этот день, 22 июня российские оккупанты сообщили о повреждении Чонгарского моста, который объединяет временно оккупированный Крым с Херсонской областью. По версии захватчиков сообщение было повреждено ударом ВСУ с помощью ракеты Storm Shadow.

23 июня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев информировал, что украинские войска продвигаются на юге. Он отмечал, что наступательная операция продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

25 июня в утренней сводке Генштаб ВСУ отмечалось, что враг за прошедшие сутки пытался наступать на Лиманском, Бахмутском, Купянском направлениях и возле Марьинки, но не имел успехов. По информации Генштаба, противник обороняется на Херсонском и запорожском направлениях.

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