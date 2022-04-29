Российские захватчики хотят на базе украинского "Сбербанка" запустить работу "Сбербанка России".

В Мелитополе оккупанты планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли.

Об этом говорится в сводке Запорожской областной военной администрации по состоянию на 22:00.

"В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличный оборот рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики планируют отправить их в Ростов-на-Дону на учебу, а потом на базе украинского "Сбербанка" запустить работу "Сбербанка России".

"Каждый, кто поддерживает Россию в этот период, - поддерживает войну России против Украины. И каждого из них ждет справедливая расплата. Ведь при любых условиях мы победим", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, мэр Мелитополя назвал ужасную цель Путина в отношении Украины.

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