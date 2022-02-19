Продуктовой паники или очередей на заправках в городе нет.

В Маруиполе слышны звуки обстрелов со стороны оккупантов, но ситуация в городе спокойная.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала местная жительница, медийщик Катерина Ерская.

"Ситуация в городе спокойная. Продуктовой паники нет. Очередей на заправках нет. Все кафе открыты и работают. В оружейном есть все виды патронов", - сообщила она.

По словам Ерской, обстрелы слышны в центре города и особенно на левом берегу, который ближе к линии соприкосновения.

"Сегодня из-за них проснулась. Выстрелы минометные. Утром была серия до минуты. Сейчас (в обеднее время - УНИАН) слышны одиночные", - добавила она.

Кроме, по словам очевидицы, из-за обстрелов часть города осталась без воды - снаряды повредили насосную станцию.

Ерская добавила, что, по сообщению местных властей, на место отправилась ремонтная группа.

Как сообщал УНИАН, утром, 19 февраля, в Донецкой области в результате обстрелов были повреждены трансформаторы на насосной станции и прекращено водоснабжение почти 50 населенных пунктов.

По данным коммунального предприятия "Вода Донбасса", насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, в результате чего боеприпасами повреждены два трансформатора.

Из-за этого приостановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые обеспечивали водоснабжение в 47 населенных пунктов.

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