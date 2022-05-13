В Мариуполе российские оккупанты начали допрашивать даже детей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей. Пытаются поймать родителей на неправде", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Андрющенко рассказал, где держат тех мариупольцев, которые не прошли "фильтрацию" российских оккупантов. Эти помещения наполнены людьми так, что они вынуждены стоять и сидеть там на корточках.
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