Появились подробности того, где держат украинцев, которые не прошли "фильтрацию" российских оккупантов.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, где держат тех мариупольцев, которые не прошли "фильтрацию" российских оккупантов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Много вопросов относительно судьбы тех мариупольцев, кто не прошел фильтрацию и исчез. Наконец, у нас есть ответ и подробности. Все, кто не прошел фильтрацию и кто признан "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь держат родных военных, бывших сотрудников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которых просто вызвали подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок)", - отметил он.

По его словам, минимальный срок заключения определен 36 суток.

"Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это "официально" не заключение, а фильтрация. Условия содержания. Помещения тюрьмы переполнены. При плановом лимите колонии в 850 человек, по словам свидетелей, на сегодня там содержится не менее 3 тысяч человек. Преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района", - написал Андрющенко.

Он рассказал, что помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь, вынуждены стоять и сидеть на корточках.

"В день выдают бутылку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в сутки. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается многочисленными допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие именно - точно свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве". Массовые случаи исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что слухи идут о переводе в другую, более жесткую тюрьму (возможно в Донецкую "Изоляцию"). Можно утверждать, что это фактически настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный Россией в центре Европы", - отметил советник мэра.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские захватчики создали так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят люди, которых они незаконно вывозят из оккупированных населенных пунктов.

Впоследствии людей отправляют в РФ, а большинству из них запрещают покидать территорию России.

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