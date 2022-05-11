Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, где держат тех мариупольцев, которые не прошли "фильтрацию" российских оккупантов.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Много вопросов относительно судьбы тех мариупольцев, кто не прошел фильтрацию и исчез. Наконец, у нас есть ответ и подробности. Все, кто не прошел фильтрацию и кто признан "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь держат родных военных, бывших сотрудников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которых просто вызвали подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок)", - отметил он.
По его словам, минимальный срок заключения определен 36 суток.
"Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это "официально" не заключение, а фильтрация. Условия содержания. Помещения тюрьмы переполнены. При плановом лимите колонии в 850 человек, по словам свидетелей, на сегодня там содержится не менее 3 тысяч человек. Преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района", - написал Андрющенко.
Он рассказал, что помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь, вынуждены стоять и сидеть на корточках.
"В день выдают бутылку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в сутки. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается многочисленными допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие именно - точно свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве". Массовые случаи исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что слухи идут о переводе в другую, более жесткую тюрьму (возможно в Донецкую "Изоляцию"). Можно утверждать, что это фактически настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный Россией в центре Европы", - отметил советник мэра.
Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские захватчики создали так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят люди, которых они незаконно вывозят из оккупированных населенных пунктов.
Впоследствии людей отправляют в РФ, а большинству из них запрещают покидать территорию России.
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