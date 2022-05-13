По его словам, россияне пытают "с удовольствием".

Виктора Маруняка, старосту Старой Збурьевки на Херсонщине, похитили и несколько недель пытали россияне. Наконец вместе с женой ему удалось эвакуироваться.

В интервью "Суспильному" мужчина рассказал, что ему пришлось пережить в плену.

В частности, Маруняк вспоминает, что оккупанты не давали есть и раздевали.

"Есть они могли дать только утром стаканчик чая. Тебе пистолет к голове прикладывают и говорят, что если не скажешь, то... Или раздевали. По два, по три часа держат раздетыми. В помещении. Потом говорят, сейчас пойдем к реке, поплывешь и сам утонешь. Или на кого-то из наших направляют пистолет и говорят: "Будешь говорить или не будешь. Сейчас его застрелим", - рассказывает он.

Также оккупанты прибегали к избиению и использованию тока.

"Сразу бьет одновременно два, три человека. ... На четвертый день они надели на голову мешок и повезли. В Херсон. Из их разговоров я понял, что меня в Херсоне принял Актюбинский ОМОН. Потом я понял, что это Центральный аппарат областной полиции. Там опять били. Потом этим Актюбинским показалось, что мало. Они достали болевой телефон, который ток вырабатывает. Начали еще током бить", - говорит Маруняка.

Наносить удары, вспоминает староста села, могли руками, ногами, палками. По голове почти не били, но прибегали к избиению ладонями по ушам, после чего ощущения похожи на контузии.

Бывший пленный замечает, что русские пытают с удовольствием.

"Были такие моменты нелепые, что без этого можно было обойтись. Они сначала с вкусными комментариями одевают провода на большие пальцы рук. Затем им кажется мало и одевают на большие пальцы ног. И поливают на голову воду, чтобы она текла по спине. Честно говоря, я был настолько избит, что впечатлений от электротока никаких. Я даже не помню, что оно такое", - добавляет он.

Когда Маруняка отпустили, у него было воспаление легких, девять сломанных ребер и раны на теле, которые до сих пор не удается вылечить.

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