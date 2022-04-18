Оккупанты всем мариупольцам надевают на правую ногу и на левую руку белую повязку - точно такую же маркировку имеют все военные противника.

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

Об этом сказал руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин Мариупольскому телевидению.

"На территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети, старики и грудные дети, в том числе. Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежище, которое позволяет какое-то время пережить обстрелы" – сказал он.

Вершинин сообщил, что жители города "русским не верят - они видят, что происходит в городе и поэтому они остаются на заводе".

При этом он рассказал, что российские оккупанты местное население - в городе осталось около 100 тысяч человек, используют: "за еду они раскапывают завалы, собирают трупы и делают массовые захоронения, то есть (оккупанты - УНИАН) просто прибирают следы своей деятельности после обстрелов".

Вершинин сообщил, что оккупанты всем мариупольцам надевают на правую ногу и на левую руку белую повязку - точно такую же маркировку имеют все военные противника. "Точно такую же маркировку имеют все военные противника, то есть Российской Федерации и так называемой "ДНР". Соответственно, они вводят местное население в ранг комбатантов, помечая их таким образом, и потом специально отправляют этих людей на точки, где происходит огневой контакт между сторонами и эти люди могут погибнуть, то есть это подтверждённая информация: это есть и есть постоянно" – рассказал Вершинин.

Напомним, украинская армия, которая сейчас находится в осажденном Мариуполе, отказалась от капитуляции, которую ранее предлагала ей российская сторона.

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