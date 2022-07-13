В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что это произошло ночью на участке между Левобережным районом города и Калиновкой.
"С перепугу и для оправдания распространяют сплетни о сбитой "Точке У". Страх вызван формированием составов боекомплекта в Кальмиусскому районе и расстоянием менее 100 км от линии фронта на северо-восток в направлении Угледара. HIMARS не дает покоя даже тем территориям, которые оккупанты считают глубоким тылом", - заявил Андрющенко.
Напомним, в результате удара украинских военных из РСЗО HIMARS в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.
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