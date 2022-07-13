Набирают людей в возрасте от 25 до 30 лет, без опыта работы.

Оккупанты начали в Мариуполе очередную волну мобилизации, вербуют людей, предлагая работать пожарными инспекторами.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации. Теперь пытаются вербовать людей через массовое предложение работы пожарными инспекторами. Набирают людей в возрасте от 25 до 30 лет, без опыта работы. Наши люди для проверки обратились по "трудоустройству". Сообщают, что в случае согласия будут направлены в г. Донецк на "учения и обучение" на пару месяцев, поскольку опыта нет. Это вполне совпадает с предыдущими инсайдами о плане скрытой мобилизации в Мариуполе от оккупационных властей. Собственно интересна и должность-инспектор по надзору, учитывая что присматривать за пожарной безопасностью в Мариуполе негде. Еще раз. Мариупольцы - избегайте любого трудоустройства, предусматривающего форму и присягу "днр". Это прямой путь в окопы", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, недавно оккупационная "власть" в Мариуполе начала эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища "Некрополь". Процессом руководит Следственный комитет РФ.

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