Дрон оккупантов попытался вести аэроразведку позиций пограничников Луганского отряда.

В Луганской области пограничники удачно "затрофеили" часть вражеской техники, которую оккупанты бездарно попытались применить на поле боя.

Об удачном "урожае" сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Там отметили, что украинцам удалось отнять вражеский дрон с тепловизором.

"В Луганской области пограничники обезвредили БПЛА врага. На этот раз – это DJI Mavic 2 Enterprise", - уточнили там.

Отмечается, что дрон оккупантов попытался вести аэроразведку позиций пограничников Луганского отряда.

"Но попытка для шпиона оказалась неудачной – наши бойцы приземлили коптер с помощью антидронового ружья", - рассказали в ГПСУ.

Сегодня ВСУ значительно "сократили" личный состав и технику россиян

Напомним, что сегодня украинские защитники по итогам прошедших суток 18 марта похвастались новыми успехами на поле боя с врагом. В частности, военным удалось поразить 7 районов сосредоточения личного состава и техники врага.

Также ВСУ за последние 24 часа "отминусовали" еще 710 захватчиков, а также уничтожили 21 танк, 23 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 1 РСЗО, 3 средства ПВО и еще ряд техники.

Со своей стороны оккупанты совершили 99 обстрелов по Украине. В Генштабе констатировали их безуспешные попытки выиграть войну "кровавым путем".

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