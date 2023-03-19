Кроме того, был сбит вражеский беспилотник "Shahed-136", а ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по скоплениям оккупантов, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные сбили вражеский беспилотник "Shahed-136".

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"Наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Россия продолжает штурм Бахмута и ведет наступательные действия на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинскими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск.

По наблюдениям ВСУ, РФ спешит развернуть наступление на Угледарском направлении - из-за нехватки ресурсов призывают "трехсотых". Генштаб сообщает о массовом дезертирстве.

Институт изучения войны накануне отмечал снижение общего темпа операций России по всей линии фронта. Наступление оккупантов, вероятно, приближается к кульминации, если еще не достигло кульминации, на Луганщине.

Накануне спецназовцы СБУ "Белые Волки" показали кадры грандиозного рейда на базу оккупантов, в результате которого за одну ночь было уничтожено десять вражеских танков.

Силы ССО недавно показали кадры ликвидации целой роты оккупантов на Бахмутском направлении.

А вот тактическая группа "Адам" сняла целый триллер: бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей, - ему пришлось себя добивать.

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