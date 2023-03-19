Противники за сутки совершили 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отметили в Генштабе.

За сутки российские оккупанты нанесли по Украине 11 ракетных и 16 авиационных ударов.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 воскресенья, 19 марта. "За прошедшие сутки Российская Федерация продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны", - отметили в Генштабе.

В частности, за минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, четыре из них - по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

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Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов. "Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины", - сказано в сводке.

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Как сообщал УНИАН, ночью 18 марта российские оккупанты ударили по одному из жилых комплексов Запорожья. В результате атаки почти полностью разрушен расположенный возле комплекса ресторан, а взрывной волной в 9 домах выбито 240 окон и 7 дверей.

Приблизительная площадь поврежденного остекления - 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждена кровля.

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