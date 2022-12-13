Для оказания им медицинской помощи привлекается медперсонал из России.

В Мелитополе российские оккупанты используют помещения детского санатория в качестве военного госпиталя, а в Луганске - корпус роддома.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной территории Украины для оказания квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

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"Так, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупантами переоборудован под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используется помещение детского санатория", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из России.

Ситуация в Запорожской области

В Запорожской области продолжается уничтожение российских группировок. 7 декабря Генштаб сообщил, что в результате огневого поражения скопления оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, их потери составили около 240 человек ранеными.

10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

А в Майском вблизи Мелитополя и в Пологах в Запорожской области зафиксированы "прилеты" на базы российских оккупантов.

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