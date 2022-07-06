Сейчас отсутствует подробная информация о том, что происходит в оккупированном Лисичанске, потому что в городе нет связи.

В Лисичанске оккупанты уже начали вывозить людей в фильтрационные лагеря.

Об этом сообщил председатель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Валерий Шибик в эфире информационного телемарафона.

"У нас уже есть такие данные о вывозе людей в Стаханов в фильтрационный лагерь", - сказал он, уточнив, что детальная информация будет позже и ее должны предоставлять силовые структуры.

По словам Шибика, пока отсутствует подробная информация о том, что происходит в оккупированном Лисичанске потому, что в городе нет связи.

"Никакой связи в городе нет", - добавил он.

Председатель ОВА отметил, что в городе осталось примерно 10-12 тысяч человек. И уже 40-60 тысяч удалось эвакуировать из города.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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