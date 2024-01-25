Эту авиабазу начали строить чуть больше года назад. Однако, в настоящее время оккупанты не рискуют оставлять там много вертолетов, как раньше.

Российские оккупанты в настоящее время используют базу отдыха "Волна" на Арабатской стрелке в качестве места дислокации своих вертолетов

Как пишет Крымский ветер, в начале декабря 2023 года появлялась информация о том, что оккупанты прячут вертолеты чуть ли не на пляже в аннексированном Крыму, устроив там "секретную" авиабазу, о чем свидетельствовали спутниковые снимки. Россияне стянули туда свою авиацию с авиабазы "Чаплинка".

Как отметило издание, эту авиабазу начали строить чуть больше года назад. Там расположено 20 площадок, на которых ранее были вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52 и, возможно, Ми-28. В частности, на снимке от 20 мая 2023 на "авиабазе" можно насчитать 10 машин.

Видео дня

А уже свежие спутниковые снимки, датируемые январем 2024 года, показывают, что оккупанты и сейчас используют эту площадку для дислокации своих вертолетов, но размещают их там меньшее.

Анализ обстановки за несколко крайних дней показал, что россияне там оставляют до 4 вертолетов одновременно и расставляют их рассредоточенно.

Ситуация в Крыму

ВСУ время от времени кошмарят оккупантов в Крыму. Так, 4 января полуостров атаковали дроны и ракеты. Адепты "русского мира" жаловались, что атака была самой массированной за последнее время. В украинской армии сообщили, что нанесены удары по вражеским складам боеприпасов и по командному пункту.

А экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что захватчики не могут обходиться без Крыма во время полномасштабной войны против Украины.

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