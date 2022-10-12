Мужчину немедленно госпитализировали после инцидента.

В Симферополе (оккупированный Россией Крым) произошла массовая драка с участием военнослужащего ВС РФ. Ему прострелили ногу.

Об этом пишет российский Телеграм-канал "База".

По данным канала, 23-летний лейтенантн ВС РФ Максим из Тамбовской области отдыхал с товаришев в ресторане "Джипстер" на проспекте Кирова. Друзья вышли на улицу и устроили разборки с компанией прохожих.

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В разгар конфликта завязалась массовая драка, во время которой один из оппонентов вырвал у военнослужащего пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу. Полицейские задержали шестерых участников.

Российского офицера с огнестрельным ранением бедра госпитализировали в местную больницу.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Летом того года Кремль провел псевдореферендум на полуострове по присоединению к России, мир его результатов не признает.

Все эти годы оккупанты превращали Крым в военную базу, а в 2022 году именно через Крым осуществлялось вторжение на материковую Украину. Незаконно построенным Керченским мостом Россия до сих пор перебрасывает боеприпасы и топливо для сил вторжения.

В августе Россия пыталась аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области по "крымскому сценарию", но это никак не улучшило сложное положение РФ на поле боя, а только его усилило.

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