Оккупанты уничтожили предприятие.

Несколько "прилетов" от российских оккупантов в субботу зафиксировали в Радушном (менее 15 километров от Кривого Рога).

Об этом сообщил начальника военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются", - сообщил он.

Как писал УНИАН, около 19:30 стало известно об атаке в районе Радушного.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что враг ударил из РСЗО. По его словам, "было три "прилета".

В воскресенье, 10 июля, в оперативном командовании "Юг" известили, что еще несколько ракет было выпущено по Радушному.

"Семь ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно, человеческих потерь нет", - говорится в сообщении.

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