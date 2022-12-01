Отступление зафиксировано в населенных пунктах Михайловка, Пологи и Инженерное.

На временно захваченной территории Запорожской области Россия отводит отдельные подразделения. Параллельно рашисты готовят эвакуацию персонала оккупационных администраций.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в свежем отчете с фронта на официальной странице на Facebook. В сообщении сказано: "По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений".

В Пологах и Инженерном рашисты покидают дома, где они были расквартированы. Попутно захватчики вывозят имущество, которое украли у мирных граждан Украины. А в Бурчаке оккупационная администрация проводит перепись населения для так называемой "добровольной эвакуации" из населенного пункта.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские защитники нанесли меткие удары по местам сосредоточения оккупантов в Запорожской области. В результате удалось ранить более 230 рашистов и уничтожить 15 единиц техники.

Сегодня утром, 1 ноября, враг провел эвакуацию раненых в регионе. Грузовики и автобусы были отправлены в сторону Мелитополя.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что условия для контрнаступления ВСУ на территории Запорожской области пока не сформировались. Поэтому говорить о скором бегстве рашистов из Энергодара и, в частности, ЗАЭС пока рано.

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