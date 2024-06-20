Местные жители слышали 4-5 взрывов.

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, в результате чего там произошел пожар.

Как сообщают росСМИ, украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в 20 км от Краснодара. "Атака на завод началась около 2:30 утра. Дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар", - написал телеграм-канал Baza.

Издание SHOT сообщило, что местные жители слышали 4-5 взрывов. Приэтом власти РФ пока никак не комментируют эти данные.

Видео дня

Вместе с ударом по НПЗ произошла атака на нефтебазу в соседнем поселке Энем, сообщил телеграм-канал ASTRA, выложив видео удара по нефтебазе, снятые местными жителями.

По информации канала, в Энеме находится нефтебаза компании "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

Нефтебазу в Энеме и НПЗ в Афипском разделяет всего 6 км.