Российские захватчики потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, который находится в Ростовской области РФ.

"Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль Российской Федерации. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным украинской разведки, в результате огневого поражения российские захватчики потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. В пересчете это около 540 млн. долларов.

Видео дня

"Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", – отметили в Генштабе.

Удары по российским НПЗ

В ночь с 5 на 6 июня в Ростовской области России прогремели взрывы – был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Этот объект связывают с кумом Путина Медведчуком.

Ранее дроны СБУ ударили по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае РФ и попали в ректификационную и атмосферную колонны. Примечательно, что местные власти утверждали, что возгораний и разрушений на территории Славянского НПЗ нет.

В то же время атака украинских беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе привела к экстренной остановке предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: