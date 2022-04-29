Люди получили ранения средней тяжести.

Вследствие ракетного удара по городу Фастову 28 апреля два человека были госпитализированы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Глава ОВА отметил, что в результате ракетного удара по Фастову около 20.00 28 апреля произошло "попадание по инфраструктурным объектам города".

"Сейчас пожар локализован. Есть пострадавшие. Двух человек госпитализировали с ранениями средней тяжести", - сообщил Павлюк.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фастовской общины Киевской области.

Также враг попал ракетами в многоквартирный дом в Шевченковском районе.