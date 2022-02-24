Ситуация в городе неспокойная, раздаются тревожные сирены.

После 15:40 КГГА сообщила в Telegram, что в Киеве зафиксирована воздушная угроза.

"В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!"- говорится в сообщении.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут - это означает сигнал "Внимание всем".

Порядок действий в такой ситуации следующий

Как можно скорее вернитесь домой.

Включите радио или телевидение.

Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.

Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации