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После 15:40 КГГА сообщила в Telegram, что в Киеве зафиксирована воздушная угроза.

"В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!"- говорится в сообщении.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут - это означает сигнал "Внимание всем".

Порядок действий в такой ситуации следующий

  • Как можно скорее вернитесь домой.
  • Включите радио или телевидение. 
  • Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.
  • Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации

  • Заранее откройте дверь и включите свет в подвале.
  • Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.
  • Подготовьте аптечку с самым необходимым лекарством.
  • На случай отключения электроэнергии подготовьте свечи и фонарики.
  • Соберите все самые важные документы.
  • Проверьте транспорт, заправьте машину.
  • Проверьте местонахождение ближайшего бомбоубежища на карте.