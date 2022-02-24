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После 15:40 КГГА сообщила в Telegram, что в Киеве зафиксирована воздушная угроза.
"В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!"- говорится в сообщении.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.
Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут - это означает сигнал "Внимание всем".
Порядок действий в такой ситуации следующий
- Как можно скорее вернитесь домой.
- Включите радио или телевидение.
- Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.
- Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.
Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации
- Заранее откройте дверь и включите свет в подвале.
- Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.
- Подготовьте аптечку с самым необходимым лекарством.
- На случай отключения электроэнергии подготовьте свечи и фонарики.
- Соберите все самые важные документы.
- Проверьте транспорт, заправьте машину.
- Проверьте местонахождение ближайшего бомбоубежища на карте.