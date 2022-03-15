Закон о коллаборантах вскоре будет опубликован.

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами.

Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", - заявил Корниенко.

Речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144.

Согласно закону №5144, до Уголовного кодекса добавляют статью 111-1 "Колабораційна деятельность", предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, ее оккупационной администрацией или ее военными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

За это будут наказывать заключением сроком на 15 лет. Также предусматривается ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это также касается юридических лиц.

Лицам, которые были осуждены за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и тому подобное.

Ранее Корниенко заявил, что около 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за границей. Ими займется СБУ, когда закон о коллаборантах вступит в силу.

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