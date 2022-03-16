Мужчина был ранее судим за особо тяжкие преступления.

В Киеве полиция по подозрению в пособничестве врагу задержала уроженца России, в телефоне которого были фото позиций Вооруженных сил Украины из разных областей Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции.

Отмечается, что оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали возле станции метро в столице подозрительного мужчину. Выяснилось, что он - ранее судимый за особо тяжкие преступления уроженец России.

"В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружия и техники. Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство", - говорится в сообщении.

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для проведения следственных действий.

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