Столица Украины является приоритетным направлением для российских войск.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что в Киеве и на окраинах ситуация контролируемая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Город Киев - приоритетное направление номер один, как мы понимаем сегодня. Потому что ключевая цель специальной операции, о которой заявляла Российская Федерация, - уничтожение политического и военного руководства Украины. Сейчас к городу была попытка подтянуть максимальное количество техники и сил Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация контролируемая.

"И в самом городе, и на окраинах города Киева контролируемая ситуация. Ситуация в городе: есть отдельные работы ДРГ, против которых активно работают представители Национальной полиции и не менее эффективно работают представители территориальной самообороны", - сообщил советник руководителя ОП.

На окраинах Киева, добавил он, активно работают вооруженные силы Украины.