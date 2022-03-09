Иллюстративное фото / УНИАН

По состоянию на 8 марта 2022 года в Киев приехало уже 40 тысяч из числа бывших военных. Из них более 500 канадцев, которым разрешили сформировать собственное подразделение.

Такую информацию обнародовал канадский журналист Дин Бланделл.

Скриншот публикации Дина Бланделла

Ранее УНИАН писал, что в Минобороны Украины заявили о создании специального подразделения — Иностранного легиона, которое уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии.

Более 20 000 добровольцев и ветеранов из 52 стран изъявили желание присоединиться, по словам бригадного генерала Кирилла Буданова, командующего Главным разведывательным управлением министерства, которое будет руководить этим легионом.

Вас также могут заинтересовать новости: