Большинство желающих добровольно воевать на стороне Украины - бывшие военные.

По состоянию на 8 марта 2022 года в Киев приехало уже 40 тысяч из числа бывших военных. Из них более 500 канадцев, которым разрешили сформировать собственное подразделение.

Такую информацию обнародовал канадский журналист Дин Бланделл.

Ранее УНИАН писал, что в Минобороны Украины заявили о создании специального подразделения — Иностранного легиона, которое уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии.

Более 20 000 добровольцев и ветеранов из 52 стран изъявили желание присоединиться, по словам бригадного генерала Кирилла Буданова, командующего Главным разведывательным управлением министерства, которое будет руководить этим легионом.

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