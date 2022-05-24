Российские оккупанты накопили в Изюме одну из крупнейших военных группировок.

В Изюме расположены более 20 тысяч российских военных, которые пытаются наступать на Славянск.

Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал директор департамента Изюмского городского совета Максим Стрельник.

"Российские оккупанты накопили в Изюме одну из крупнейших военных группировок. Это более 25 БТГ; вместе с вспомогательными войсками это составляет более 20 тысяч вооруженных врагов, которые постоянно пытаются наступать в направлении Славянска с целью окружить наши войска в зоне боевых действий", - сказал он.

В то же время Стрельник подчеркнул эффективное сопротивление ВСУ.

"Уже более месяца оккупанты не могут выйти на админграницу между Харьковской и Донецкой областями", - добавил Стрельник

В городе остается более чем 15 тысяч гражданских, добавил чиновник, которых российские оккупанты взяли в заложники, защищаясь живым щитом от ВСУ: "Более 2 месяцев оккупанты власти отказывают в предоставлении каких-либо гуманитарных коридоров, а также эвакуации детей, женщин, больных, пенсионеров".

Война в Украине: обновленные данные

По состоянию на 24 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе, сосредоточившись на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В то же время агрессор стянул дивизион "Искандеров" к белорусскому направлению.

По прогнозу экспертов и военных, оккупанты готовят большое наступление на юге; с этой целью усиливают группировку войск для атак на Запорожском направлении.

Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей ЧФ РФ.

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.

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