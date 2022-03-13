О пострадавших или жертвах пока не говорится.

Около 4 утра 13 марта в Ивано-Франквоске объявили воздушную тревогу, местных жителей просили спуститься в убежища. Также утром были слышны сильные взрывы. Мэр города Руслан Марцинкив утверждает, что стреляли по аэропорту. Оккупанты бьют по Западной Украине с целью запугать население.

"Утро этого воскресенья во Франковске началось со взрывов. Это уже третий удар во Франковске. Ударили по аэропорту. Относительно системы оповещения. Будем расследовать почему после отбоя тревоги были нанесены удары", - сказал чиновник.

"Я напомню, что цель врага – посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины. Нужно быть максимально внимательными и осторожными, когда вы слышите сообщение об опасности из официальных источников (от меня, от главы военной администрации или из приложения "Тревога"). И следуйте указаниям, которые вам дают! Районы, приближенные к аэропорту, я прошу о возможности переехать", - написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

Напомним, под Львовом враг совершил авиаудар по Яворовскому полигону. По предварительным данным, противник выпустил восемь ракет. А в Николаеве враг разбомбил госпредприятие "Заря". На данный момент местные власти устанавливают масштабы повреждений.

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