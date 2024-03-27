Вновь созданные подразделения ранее привлекали для проведения операций в Украине.

Россия формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине, но эти соединения не смогут выполнять масштабные наступления.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, оккупанты начали набор личного состава для подразделений недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО). Минобороны Британии подтвердило, что 44-й армейский корпус ЛВО начал набор в Луге Ленинградской области.

Ранее Кремль привлекал вновь созданные подразделения для проведения операций в Украине. Кроме того, потребность РФ продолжать операции в Украине препятствует ее более широким усилиям по формированию регулярных Вооруженных сил. Это соответствует недавней оценке ISW относительно текущих российских военных реформ.

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"По данным ISW, Россия формирует резервы, способные поддерживать текущие операции в Украине. Однако такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченное крупномасштабное соединение для наступления в 2024 году", - убеждены аналитики. то готовится проведение скрытой мобилизации.

Наступление россиян на фронте - что говорят эксперты

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что российские войска не смогут реализовать свою главную на сейчас задачу - дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей. Наступление противника выдохлось.

В то же время генерал армии в отставке Николай Маломуж отмечает, что несмотря на численное преимущество, технический и мобилизационный ресурс РФ ограничен. Поддерживать интенсивность боев на текущем уровне страна-оккупант сможет только до середины лета.

Председатель Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай добавляет, что Россия может воспользоваться задержкой с помощью Украине и возможно пойдет в новое наступление.

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