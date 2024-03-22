По оценке экспертов, РФ вряд ли сможет полностью обеспечить потенциальную миссию оперативного или стратегического уровня в 2024 году.

Российское военное командование формирует резервы для поддержки затяжных наступательных операций в Украине.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что эти силы вряд ли смогут функционировать как сплоченные широкомасштабные формирования для проникновения или использования в этом году.

Как считает украинский военный обозреватель Константин Машовец, россияне планируют, что основная часть их "стратегических резервов" будет введена в действие накануне запланированного на лето 2024 года наступления России. Однако он считает маловероятным, что захватчики смогут укомплектовать эти войска на полную мощность из-за недостатка материальных средств и живой силы.

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Эксперт в качестве примера привел 44-й армейский корпус (АК) России, который формируется в рамках Ленинградского военного округа и 163-й бронетанковый ремонтный завод России. По его словам, нехватка материально-технических средств будет сдерживать формирование российских "стратегических резервов". Обеспечить враг сможет лишь 55-60% вооружения и техники, которые потребуются 44-му АК до конца 2024 года.

По мнению Машовца, российские власти пытаются удвоить объемы производства на 163-м бронетанковом ремонтном заводе к лету, но достичь этого показателя, вероятно, получится только к концу года. Эксперт отмечает, что способность России производить новое вооружение и технику и модернизировать старые системы, "не соответствует" тому, как быстро она надеется оснастить свои стратегические резервы.

"Оценка Машовца согласуется с оценкой ISW, что российское оборонное производство способно поддерживать нынешний темп российских наступательных операций, но вряд ли сможет полностью обеспечить потенциальную миссию оперативного или стратегического уровня в 2024 году", - подытожили аналитики.

Наступление россиян на фронте - что говорят эксперты

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что российские войска не смогут реализовать свою главную на сейчас задачу - дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей. Их наступление выдохлось - с каждой неделей темп продвижения российских войск падает.

В то же время генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что несмотря на численное преимущество, российский технический и мобилизационный ресурс ограничен. Поддерживать интенсивность боев на текущем уровне агрессор сможет только до середины лета.

полковник британской армии в отставке Глен Грант убежден, что Россия может пойти в наступление в октябре или ноябре, пока ей не хватает ресурсов для прорыва. Украина должна использовать это время для решения политических проблем и укрепления обороны.

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