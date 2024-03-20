Россияне активно наступают с октября. За это время они смогли захватить Авдеевку ценой огромных потерь и пытаются продвигаться дальше.

Несмотря на численное преимущество, российский технический и мобилизационный ресурс ограничен. Поддерживать интенсивность боев на текущем уровне агрессор сможет лишь до середины лета, рассказал в интервью 24 Каналу генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, командование ВСУ выбрало правильную стратегию на истощение вражеских резервов. Ежедневные потери на уровне около тысячи бойцов являются колоссальным ударом по резервам живой силы и в целом моральному состоянию оккупационной армии, считает Маломуж.

"Сейчас мы видим, что продолжается физическое, моральное и технологическое исчерпание сил врага. Украина ежедневно нейтрализует десятки танков, БМП, ракетные системы - все это серьезный удар, даже несмотря на то, что у оккупантов работает военно-промышленный комплекс. Россияне еще много всего имеют. На таком же уровне могут держаться еще несколько месяцев. Пока у них есть ресурс, но, думаю, он иссякнет к июню - июлю, когда мы получим сверхмощное вооружение, а особенно боеприпасы различных типов", - подчеркнул он.

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Потери России на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, только за минувшие сутки и потери России на фронте составили около 700 человек. В целом же с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 433 тысяч солдат, 6,8 тысяч танков, 13 тысяч бронемашин, 10 тысяч артиллерийских систем и кучу другой техники.

Как рассказывают украинские бойцы, в штурмах россияне порой теряют до 70% состава своих штурмовых групп. В частности, так происходит в боях на украинском плацдарме в Крынках.

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