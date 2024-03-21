По словам эксперта, с каждой неделей темп продвижения российских войск падает.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что российские войска не смогут реализовать свою главную на сейчас задачу - дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей.

"Если в Луганской осталось 4-5% неоккупированных территррий, то в Донецкой - гораздо больше, и дойти до административной границы - нереальная задача… Эта задача для рашистского командования нерешаемая, - заявил он. - Посмотрите на боевые возможности рашистской армии. Между Кремлем и Минобороны РФ сейчас идут жаркие дебаты. Начальник Генштаба России Герасимов настаивает на немедленной мобилизации. Не бывает безразмерных резервов. Силы иссякают".

По его словам, с каждой неделей темп продвижения российских войск падает.

Видео дня

"Можно констатировать, что выдохлось наступление. И для того, чтобы его возобновить, нет ни сил, ни средств. А если они начнут перебрасывать войска на другие оперативные направления, то мы начнем давить, проводить контрнаступательные действия. Любое ослабление фронта может вызвать его проседание. Сегодня ситуация в стратегическом плане балансирует. 50 на 50", - добавил Жданов.

Он заявил, что ВСУ практически достигают паритета на фронте:

"Еще есть небольшое преимущество у рашистской стороны, они еще пытаются давить на трех направлениях (Бахмутское, Авдеевской и Новопавловское). Все остальные направления - статичные. А если еще сейчас им надо снимать часть с Луганской области и перебрасывать в Белгородскую и Курскую… то, о чем мы говорим?".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, за сутки потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения увеличились на 700 человек и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 433 тысяч человек личного состава.

Также РФ потеряла на фронте еще девять танков противника, столько же боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем и 37 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: