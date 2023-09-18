Также стало известно, что враг вновь атаковал остров Змеиный.

В Херсонской области отменено десятки захватчиков и техника оккупантов. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидированы 44 оккупанта.

Также уничтожены три пушки, беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, две единицы автомобильной техники и три лодки.

Также сообщается, что корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 14 кораблей. Из них 10 - в Черном море, 4 - в Азовском. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

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Отмечается, что враг активизировал авиацию: за минувшие сутки он нанес 5 авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Веселое. Повреждены 6 частных домов и трансформатор. Также зафиксирован очередной удар в направлении острова Змеиный.

По данным Сил обороны, в результате обстрелов Херсонского района 2 гражданских погибли, 3 ранены, повреждены 12 домов, 2 промышленных предприятия и повреждены линии электропередач.

Атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью "Шахеды" ликвидировали на юге: 18 беспилотных летательных аппаратов сбито над Одесчиной, 5 – над Николаевской областью, 2 - над Кировоградской. Враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов. Под ударом было Подунавье, где произошло попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской громады. На месте попадания возник пожар.

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