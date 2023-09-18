18 ударных дронов из 24 выпущенных по Украине удалось сбить.

В ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли массированную атаку по Украине с применением ударных БПЛА "Шахед" и крылатых ракет различного типа.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, всего враг выпустил по городам Украины 41 воздушную цель.

"Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ВОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области. Привлечено восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55", – говорится в сообщении.

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Все 17 вражеских крылатых ракет были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в границах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

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