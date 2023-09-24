Враг не может подтянуть резервы и скрывается за гражданскими.

Военные РФ хотели бы увеличить свои резервы на захваченной части Херсонской области, но не могут этого сделать. Сейчас им необходимо усилить свои позиции на других двух направлениях - Запорожском и на Востоке, где скоординированы резервы.

Как рассказала "24 Канала" начальница объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, на Херсонском направлении оккупанты могут создать лишь информационный вброс, о якобы подмоге из "вагнеровцев". Эта информация не соответствует действительности, а используется для поднятия морально-психического духа войска.

В то же время сами захватчики стали заложниками ситуации - они находятся между загородотрядами кадыровцев и Росгвардии, которые держат первую линию оккупантов, чтобы те не перебежали на вторую линию.

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"Там идет мощная контрбатарейная борьба. Особенность берега в том, что он частично еще подтоплен, и не только в Голой Пристани. Это подтопление содержит минно-взрывные заграждения, которые россияне ставили против нас, а сейчас пользуются ими самостоятельно", – пояснила Гуменюк.

Враг преступно скрывается за местным населением на левом берегу, что мешает ВСУ точечно отрабатывать по противнику.

"Для нас очень важно измерить конкретную точку и проводить очень осторожную, фактически, ювелирную работу по поражению. Для того, чтобы не страдало местное население", – отметила она.

Однако этот аспект, в масштабах атак по оккупированному полуострову Крым, признан самой властью РФ. Пытаясь отчитаться о поражении, россияне сразу известили, что гражданские население и инфраструктура не пострадали.

"Такие удары в "десяточку" очень сложны для измерения на Левобережье, но очень результативны. Фактически, ежедневно в сводках уничтожения к регулярной информации, говорится об уничтожении 3-7 лодок. Сейчас почти такая же статистика по поражению крупнокалиберных пушек и самоходных артиллерийских установок, которыми враг обстреливает Херсонщину", – рассказала Гуменюк.

Кроме того, россияне имеют реактивные системы залпового огня, которые они используют с большей дистанции. ВСУ продолжают бороться, но работа затруднена из-за не полностью обрезанной логистики. В частности, интервенты могут подтягивать определенные ресурсы из Крыма. Силы обороны продолжают работать по всем направлениям, в частности по местам хранения ресурсов россиян.

Война в Украине - последние новости

По свежим данным Генштаба, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Ивово Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

22 сентября Вооруженные Силы Украины поразили штаб Черноморского флота России в Севастополе.

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