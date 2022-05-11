По словам советника главы Офиса президента Украины, между ФСБ и ГУР возник конфликт в попытке поделить награбленное.

Федеральная служба безопасности и Главное управление разведки России конфликтуют между собой. Сейчас они делят награбленное имущество, которое вывезли из Херсонщины. Вот почему РФ не торопится объявлять о незаконном включении области в свой состав.

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии изданию "24 канал".

"Они [ФСБ и ГУР – прим.] спорят за "отжатую" украинскую собственность — Херсонскую область. В частности, делят сельскохозяйственную технику, зерно и даже автобусы, ведь это много денег. Они многое уже поделили и будут еще это делать", — сообщил Арестович.

Далее советник главы ОП объяснил, почему в Кремле так быстро отреагировали на заявление оккупационной администрации Херсонщины о готовности войти в состав РФ. По словам Арестовича, аннексия равняется эскалации, а это — большие неприятности для России. При этом Путин дал понять, что РФ хочет избежать глобальной войны. Поэтому Песков так быстро выступил с комментарием о необходимости все сделать "легитимно, как в случае с Крымом".

"И тут какой-то дурак самопровозглашенный вылезает и делает международное заявление огромного масштаба. Ему сразу "дали по шапке", что народ должен решать. Поэтому сразу явился с заявлением Песков", — продолжил Арестович.

По словам советника руководителя ОП, в России есть сценарий присоединения Херсонщины. Он рассматривается как крайний и точно не главный. А что касается так называемого "референдума", то сейчас признаков его подготовки нет.

"Последний вброс был, что это ["референдум"] перенесли на 15 – 18 мая, но подготовки нет. Кроме того, повлияли и такие заявления, их начали сразу "тушить" на уровне Кремля", — подытожил Арестович.

Напомним, Генштаб ВСУ еще в конце марта сообщил о псевдореферендуме, который оккупанты хотят провести в Херсонской области. С этой целью враги собирали данные жителей Херсонщины и Николаевщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перестанет вести переговоры с РФ, если состоится так называемый "референдум". После этого в МИД России открестились от слов о псевдореферендуме. По мнению мэра Херсона Игоря Колыхаева, регион могут присоединить к Крыму.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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