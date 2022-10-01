Враг нанес по Одесщине ракетный удар, попав в промышленный объект.
Об этом сообщили журналистам в оперативном командовании "Юг".
"Перед рассветом по Одесщине нанесен ракетный удар. Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.Видео дня
Российские атаки в Одессе
Накануне враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе, два из них сбиты при подлете к Одессе.
Офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что россияне никогда не смогут захватить Николаев и Одессу.
Сейчас захватчики атакуют южные регионы иранскими дронами.
В конце июля в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты не имеют возможности захватить Одессу морским десантом. Попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины были безуспешными, а Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.