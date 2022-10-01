Повреждена электроподстанция и несколько окружающих зданий.

Враг нанес по Одесщине ракетный удар, попав в промышленный объект.

Об этом сообщили журналистам в оперативном командовании "Юг".

"Перед рассветом по Одесщине нанесен ракетный удар. Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении. Видео дня

Российские атаки в Одессе

Накануне враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе, два из них сбиты при подлете к Одессе.

Офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что россияне никогда не смогут захватить Николаев и Одессу.

Сейчас захватчики атакуют южные регионы иранскими дронами.

В конце июля в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты не имеют возможности захватить Одессу морским десантом. Попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины были безуспешными, а Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.

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